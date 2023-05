Maltempo, emergenza finita

L'anticiclone atlantico porta il sole sul Piemonte, che esce senza gravi danni da un fine settimana difficile. Secondo i dati ARPA Piemonte, in 4 giorni superati 200 mm di pioggia, con picchi a Barge (Cn) 318 mm, a Camparient (Bi) 303 mm, a Prali (To) 268 mm.

Durante l'emergenza aperti 99 COC , Centri Operativi Comunali, impiegati nel controllo e nel presidio del territorio 3000 volontari della Protezione Civile e del Corpo AIB. Proprio il massimo livello di operatività attivato subito dalla Regione ha permesso di monitorare costantemente la situazione, intervenendo sulle criticità piu' urgenti.

Iniziata la conta dei danni: circa 2000 segnalazioni su 279 comuni colpiti, alcune strade sono ancora chiuse per frane, sotto osservazione i versanti a rischio smottamenti. Im corso i sopralluoghi dei tecnici sulle infrastrutture danneggiate per dare il via agli interventi di somma urgenza.