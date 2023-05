Bellocchio: "Vi racconto la storia disumana di Edgardo Mortara"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Massimo Carnemolla

Bologna, 1858, quartiere ebraico. Inizia così la storia del bimbo di sei anni strappato alla sua famiglia della comunità ebraica per ordine papale: Edgardo Mortara, il protagonista dell'ultimo film di Marco Bellocchio. Il regista, in un'intervista rilasciata alla Tgr Piemonte, ha spiegato che la storia - veramente accaduta - ha suscitato in lui delle emozioni contrastanti. "E' una vicenda veramente dolorosa e in parte disumana", spiega.

Un'Italia risorgimentale. Dove la lotta è tra inquisizione e guardie regie. Tra l'autorità ecclesiastica di Pio IX e una laica che combatte per l'autonomia. "Quello che io sono e certe angosce che ho subito nella mia formazione cattolica - dice Bellocchio - in qualche modo le ho travasate in questa storia". Il regista ha incontrato il pubblico ai cinema Ambrosio e Massimo di Torino.