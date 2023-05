Marco Conforti, il mistero continua. Si indaga tra amici e vizi pericolosi

Marco conforti, il mistero continua. L'autopsia sarà il punto di svolta nelle indagini sul corpo rinvenuto in un'auto in avanzato stato di decomposizione, domenica scorsa, a Torino nel quartiere Aurora. Dirà se appartiene, come si suppone, all'imprenditore Marco Conforti, 56 anni, operante nel settore delle scuole guida, e qual è la causa del decesso. Per ora si indaga per morte sospetta, come dicono gli investigatori, anche se il fascicolo aperto in Procura è per omicidio. Gli investigatori stanno sentendo amici e familiari: l'ex moglie, i figli, il padre adottivo, Demetrio, l'ex compagna di origine russa.

La pista della droga

L'ultima volta Marco Conforti è stato visto a una cena. Era martedì scorso. Dopo il nulla. Tanto che la famiglia, l'ex moglie, ha presentato ufficiale denuncia di scomparsa. Il rinvenimento del corpo, e dell'auto di Marco Conforti, è stato reso possibile grazie al GPS del telefonino dell'uomo. Sembra che Conforti facesse uso di droghe; la conferma arriverà dall'esame tossicologico. Ma non è tanto questa risposta che si attende. Piuttosto, è capire di quale causa è morto. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, a tal punto da renderne difficile l'identificazione. Con i risultati autoptici, attesi per le prossime ore, le indagini prenderanno una direzione certa.

Il mistero del bagagliaio

Omicidio, morte naturale o provocata da sostanze? In ogni caso dovranno essere ricostruite le ultime ore di vita di Marco Conforti. Perché dentro quel bagagliaio, qualcuno ce lo ha messo.