Scale mobili e ascensori rotti in metropolitana: ancora disservizi a Torino

A Torino ancora disservizi in metropolitana, tra scale mobili bloccate e ascensori non funzionanti. Alla fermata Lingotto, il nastro rosso “out of service” accoglie i turisti che arrivano da Porta Nuova per visitare il Salone del Libro. Gli ascensori, invece, qui sono tutti funzionanti dopo le polemiche delle settimane scorse. Nei giorni della kermesse GTT ha predisposto un tecnico pronto a intervenire e ha potenziato le corse.

L'aumento di passeggeri è notevole: 160mila persone su tutta la rete nel giorno di apertura, oltre 18mila solo a Lingotto. Spostandosi qualche fermata più in là, però, le cose cambiano. Come a Nizza, dove sulla banchina in direzione Bengasi non funzionano né le scale mobili né l'ascensore. Sta tornando alla normalità, invece, la situazione nelle stazioni più trafficate, da Porta Susa a Porta Nuova.