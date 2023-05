Ministra Roccella contestata. Non riesce a presentare il suo libro

La ministra Eugenia Roccella è stata contestata al Salone del libro da un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion e 'Non una di meno'. Quindici persone sono state identificate dalla Digos della Questura di Torino. La contestazione è avvenuta all'Arena Piemonte, dove la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità. Roccella doveva presentare il suo libro 'Una famiglia radicale'.

Dopo ore è definitivamente saltata la presentazione del libro della ministra. Roccella, accompagnata dal prefetto di Torino, Raffaele Ruberto,e dal questore, Vincenzo Ciarambino ha lasciato l'Arena Piemonte e si è recata negli uffici dell'organizzazione del Salone, al primo piano di Lingotto fiere.

E' intervenuto anche il direttore del Salone, Nicola Lagioia: "E un gioco democratico e la democrazia contiene anche la contestazione per cui non perdiamo questa occasione di dialogo. Mandate un vostro delegato a discutere con la ministra. Anche in politica si fa così. State manifestando pacificamente, adesso cercate un dialogo". Sul palco sono arrivati anche Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino, la Città del Libro e il presidente del Circolo dei Lettori Giulio Biino. I manifestanti non hanno però raccolto l'invito di Lagioia replicando: "Se la ministra non ascolta le nostre richiestene anche noi vogliamo ascoltare quello che dice lei" e non si sono mossi, continuando a gridare slogan contro i fascisti e gli obiettori, e a sdraiarsi per terra.

Tante le reazioni politiche.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa:"Trovo estremamente grave quanto avvenuto oggi al Salone del libro di Torino dove al ministro della Famiglia Roccella è stato impedito di presentare il suo libro ed esprimere liberamente le sue idee. Solo due giorni fa, in occasione dell'inaugurazione di questa importantissima fiera ho voluto ribadire l'importanza della cultura e di non creare steccati. Purtroppo, ci troviamo di fronte all'ennesimo atto antidemocratico che non può non trovare la mia ferma condanna espero anche quella di tutte le forze politiche. Al ministro Roccella giunga la mia solidarietà".

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "E' inaccettabile e gravissimo quanto avvenuto oggi al Salone del Libro di Torino nei confronti del ministro Eugenia Roccella. Non permettere ad un autore, chiunque esso sia, di poter presentare liberamente il suo libro ed esprimere il proprio pensiero perché bloccato da un gruppo di violenti, è un atto antidemocratico e illiberale, nonché un precedente pericoloso per il libero dibattito delle idee. Non è silenziando chi la pensa in maniera diversa dalla nostra che si possono affermare le proprie idee. Al Ministro Roccella va tuttala mia vicinanza e solidarietà, nella speranza che questi atti di intolleranza non si ripetano più".

Il presidente della Regione Cirio: "Il Salone del Libro deve essere il luogo del dialogo e del confronto civile sulle idee, non delle urla e della contestazione. È un luogo libero e plurale in cui tutti hanno diritto di parola. Per chi non condivide questo principio alla base della democrazia e il rispetto delle idee altrui, il Salone del Libro non è il posto giusto e non potrà mai esserlo"