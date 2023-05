Giovani rugbisti crescono

Due giorni sotto il segno della palla ovale: gioco, divertimento e i valori sani del rugby. Cornice gli impianti di Grugliasco, l'organizzazione del Cus Torino insieme a Rinoceronti e Associazione Amici del Rugby.

Oltre 2.000 i partecipanti, dai 6 ai 50 anni, accomunati dalla passione per uno sport il cui movimento continua a crescere in tutta Italia. Protagoniste società provenienti da tutta Italia e, per la prima volta quest’anno, dalla Francia.

Intervista a Salvatore Fusco, responsabile settore rugby Cus Torino.