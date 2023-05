Tradizione e avanguardia nelle opere in mostra alla fiera della fotografia

Guardare il mondo attraverso gli occhi e le lenti di fotografi internazionali. È l'occasione offerta da The Phair, la fiera della fotografia negli spazi di Torino Esposizioni, fino a domenica 7 maggio. Quest'anno, per la prima volta, sono presenti anche gallerie straniere che hanno scelto questa fiera e Torino per la sua attrattività e per la sua qualità. Tra i fotografi presenti c'è anche il francese Antoine Schneck che ci racconta la sua tecnica per i ritratti.

La mostra su Giacomelli

In un'ala dello spazio, grazie alla collezione di un privato e alla CRT, è stata allestita una retrospettiva sul marchigiano Mario Giacomelli i cui scatti sono stati acquisiti anche dal Moma di New York

Manca solo il festival della fotografia già annunciato per sugellare il posto di primo piano che il capoluogo torinese si è creato nel settore.

Interviste a Barbara Liebster (Galleria Stephan Witschi, Svizzera), Roberto Casiraghi (direttore di The Phiar), Benjamin Jaeger (Jaeger art, Berlino)