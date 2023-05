Robotica e intelligenza artificiale contro il declino cognitivo

Un progetto del Laboratorio di Psicologia cognitiva in collaborazione con informatici e ingegneri dell'Università di Parma. L'utilizzo di un robot da programmare con tanta intelligenza artificiale ma soprattutto conoscenze di psicologia cognitiva. Nao si rivolge in particolare agli anziani che iniziano ad avere problemi di declino cognitivo e offre una riabilitazione non farmacologica.

Interviste:

Olimpia Pino coord. laboratorio psicologia cognitiva Università di Parma

Alessandro Dal Palù docente informatica Università di Parma