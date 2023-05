Un terremoto di gioia

La gioia incontenibile dei tifosi del Napoli per la conquista del terzo scudetto si è tradotta, in termini scientifici, con un picco al gol del pareggio di Osimhen, registrato allo stadio Maradona, paragonabile a una scossa di magnitudo due della scala Ritchter.

Misurato dalla stazione del polo universitario di Castel del Monte a circa un km e mezzo dallo stadio.

Il picco è durato 15 secondi, circa metà tempo rispetto a una vera oscillazione sismica.

Un'ampiezza molto grande, dicono i tecnici di Ingv, paragonabile a quella registrata domenica scorsa al momento del gol azzurro nella partita contro la Salernitana.

Ma nella serata del terzo tricolore c'è stato di più: i valori molto alti si sono ripetuti non solo al momento del fischio finale ma anche per l'intera notte, diffusi in tutta la città, per la festa azzurra nelle vie e nelle piazze.



Montaggio di Tiziana Samorì