Il rifugio dei negozi contro le aggressioni delle baby gang

I primi adesivi sono comparsi sulle vetrine di gastronomie e locali dietro i giardini Cavour, cuore verde ed elegante di Torino. Safe place, rifugi sicuri per bambini e ragazzi che si trovino in difficoltà. Vittime di aggressioni da parte di bande giovanili dopo alcuni episodi, avvenuti anche di giorno. Più o meno l'anno scorso è capitato a un ragazzo sotto i dieci anni: praticamente è stato attaccato nel tentativo di sottrargli qualche manciata di spiccioli. C'è stato il pronto intervento di una serie di cittadini e qualche negoziante.

L'iniziativa dalle scuole ai commercianti

Nasce con queste premesse, e da qualche segnalazione di genitori in allarme, l'iniziativa promossa dall'istituto comprensivo Tommaseo e sposata dall'associazione dei commercianti del quartiere. Difficile negare aiuto o una telefonata in certi casi, anche senza prometterlo in vetrina. Ma il senso, vorrebbe essere quello di dare un segnale.