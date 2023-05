Neuralink test su umani

Neuralink, la startup di Elon Musk che crea dispositivi digitali da impiantare nel cervello, potrà sperimentarli sulle persone. Dopo denunce e indagini per la sperimentazione del device sugli animali è arrivata l'autorizzazione della Food and drug administration americana E' una buona notizia per la scienza? lo abbiamo chiesto al direttore del laboratorio Neuro Cardiovascular Intelligence dell'Università di Pisa, Gaetano Valenza.