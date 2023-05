Nino Defilippis, il "cit" delle due ruote

Per la rubrica “Rewind”, che questa settimana è dedicata al Giro d'Italia in occasione delle tre tappe piemontesi della gara, la storia di Nino Defilippis, protagonista del ciclismo italiano negli anni Cinquanta e Sessanta. Era soprannominato “cit", “piccolo” in piemontese, ed ebbe grande popolarità.

Da Tgr Piemonte del 13/7/2020, di Francesco Marino