Le piogge fanno respirare le risaie del Novarese. Ma lo spettro della siccità cambia le semine

La pioggia caduta in queste settimane sul Piemonte è stata accolta con sollievo dalle aziende agricole del Novarese. Ma la grave siccità dello scorso anno potrebbe ripresentarsi: l'acqua, insomma, non viene più data per scontata. E così gli agricoltori dicono addio alla monocoltura del riso e le affiancano altri cereali, come l'orzo.

Servizio di Simona Marchetti, montaggio di Andrea Volpe. Interviste ad Alessandro De Paoli e Fabrizio Rizzotti, imprenditori agricoli