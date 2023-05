Nubifragio, 200 animali in fuga dalla pioggia

Duecento i volatili portati al Canc, centro per gli animali non convenzionali, di Grugliasco nei giorni del nubifragio che si era abbattuto sul torinese.

Soprattutto rondoni che sono leggeri e una volta a terra non riesco più a spiccare il volo.

Ora finalmente l'80 per cento di loro è stato rimesso in libertà; molti però non ce l'hanno fatta.

Il Canc quest'anno, per la prima volta, può accedere al 5 per mille, essendo una Fondazione. I responsabili sperano così di aumentare le entrate a fronte di costi davvero alti, nonostante la quota annuale della Città Metropolitana di Torino per il progetto “Salviamoli insieme”.

Ogni anno al Canc transitano per cure 5 mila animali selvatici. Mentre altro, e diverso, è il lavoro di laboratorio per i privati che possiedono animali non convenzionali, essendo il Canc una costola dell'Ospedale univesitario di Grugliasco.

Ancora dal Canc arriva l'appello in questo periodo dell'anno a non portare cuccioli di volpe e capriolo da loro. “Se li trovate nei boschi o sui sentieri, non raccoglieteli - è il monito della responsabile Mitzy Mauthe von Degerfeld - la loro mamma è nei paraggi, a caccia di cibo per loro”.

Infatti nei giorni scorsi a Grugliasco ne erano arrivati sia di volpe sia di capriolo; di quest'ultimo, uno è morto.

Era stato raccolto e poi portato a casa degli escursionisti che lo avevano trovato e alimentato chissà come.

Male, comunque, essendo un animale selvatico. Si è indebolito e le cure del Canc sono sono bastate.

Nel servizio parla la responsabile del Canc, Prof. Mitzy Mauthe von Degerfeld