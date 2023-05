400 firme contro il nuovo ospedale alla Pellerina

Non ci stanno i cittadini firmatari della petizione: dicono sì al nuovo Ospedale Maria Vittoria ma non nel parco della Pellerina. Sono determinati, chiedono ascolto e propongono alternative.

Le ragioni dei firmatari

La richiesta è di cementificare dove è già stato costruito e rinunciare ad edificare il nuovo ospedale sull'area giostre di Corso Regina, quella individuata da Comune e Regione come la più idonea, dopo non poche difficoltà di accordo. Ma i rischi lì, secondo il comitato, sono tanti. E poi c'è la preoccupazione, conseguente allo sgombero delle giostre, di mettere a repentaglio molti posti di lavoro e la paura che l'area in oggetto di intervento alla fine possa essere più ampia.