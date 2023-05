Attesa la dichiarazione Oms di fine pandemia

Oggi quindicesima riunione del Comitato di emergenza per il Covid 19. Riunione molto attesa perché l'Oms potrebbe derubricare la pandemia, dichiarata tale l'11 marzo 2020, a influenza con un andamento epidemico in tutte le stagioni, con varianti, magari più contagiose, ma con infezioni medie e lievi, pochi ricoveri e pochi decessi. Una valutazione quella odierna da cui dipenderanno i provvedimenti e le raccomandazioni per tutti i Paesi del mondo. Per l'Italia, dice Giovanni Rezza, direttore dell' Istituto Superiore di Sanità, cambia poco, perché da noi il covid 19 è diventato endemico ormai da qualche tempo. L'unico provvedimento che riamane a livello precauzionale sono le mascherine nelle Rsa e negli ospedali.

Intanto l'Oms ha pubblicato un nuovo report in cui si legge che durante la pandemia è stata altissima la percentuale dei servizi sanitari interrotti: più del 55% tra luglio-settembre 2020 e quasi del 25% tra novembre 2022 e gennaio 2023. Solo a fine dello scorso anno i sistemi sanitari nazionali, hanno iniziato a ripristinare i servizi sanitari essenziali persi da milioni di persone, compresi quelli per la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione e le cure palliative. Importante, afferma Rezza, è ripristinare al più presto tutti quei servizi che sono stati interrotti e non farci cogliere impreparati dovesse esserci un'altra emergenza. Il Covid ci ha insegnato, quindi, quanto sia importante investire nella sanità pubblica a partire dalla forza lavoro. Ricostruire la sanità pubblica significa sia prevenire un'eventuale prossima emergenza sia evitare, come purtroppo è accaduto, che gli effetti sulla salute delle persone siano addirittura peggiori della pandemia stessa.