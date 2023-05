Vivere in Val di Susa e curarsi in Francia, a proprie spese

Franco abita a cinquanta metri dall'ospedale di Susa, che confina con la sua proprietà. Eppure per i controlli cui deve periodicamente sottoporsi va oltreconfine, a Briançon. Lì aspetta meno, dice. Ma non solo.

Una scelta che, pur di evitare la burocrazia, fanno sempre più valsusini. Soprattutto da quando, nel post covid, la mobilità sanitaria transfrontaliera sembra essersi complicata. Manca un accordo con la Francia. Seguire la normativa europea significa - salvo urgenze- chiedere ogni volta l'autorizzazione preventiva all'ASL, per poi venire eventualmente rimborsati. Una trafila che fanno in pochi all'anno.

Entro settembre sapremo se verrà finanziato un nuovo progetto europeo Alcotrà che mira proprio a regolare l'assistenza sanitaria transfrontaliera tra ASL TO3 e Briancon. Nel mentre - chiede l'Unione Montana in una lettera aperta - non va ulteriormente depauperata l'assistenza in Valle. Stiamo investendo ribatte l'azienda sanitaria.

Nel servizio le interviste a Paola Fasano, coordinamento distretti ASL TO3; Emanuela Lovato, direttore sanitario Ospedale Susa