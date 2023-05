Paglieri, un francobollo per i 100 anni dell'iconico profumo Felce Azzurra

Sette generazioni lavorano da 200 anni ad Alessandria per Paglieri, la storica azienda nata quando Lodovico Paglieri ereditò una piccola profumeria in via Mazzini dal padre, che commerciava parrucche e profumi. Un fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana che affonda le radici nel 1800 e che oggi dà lavoro a 215 dipendenti. Ora un francobollo vuole celebrare i cento anni del suo profumo iconico, lanciato sul mercato nel 1923. Ginevra Rossello Paglieri incarna la settima generazione e porta avanti l'azienda con passione e determinazione. Ha studiato a Parigi dai maestri profumieri, per comprendere meglio l'essenza di un mestiere che miscela antiche arti.



Interviste:

Fabio Rossello, amministratore delegato Paglieri

Ginevra Rossello Paglieri, board director Paglieri