Il pangenoma cambia tutto

E' uno spartiacque per la ricerca genetica il lavoro sul Pangenoma pubblicato in 4 articoli sulle riviste “Nature” e “Nature Biotechnology”. Arriva dalla ricerca del consorzio internazionale Human Pangenome Reference, che unisce 14 istituzioni europee e americane. Obiettivo: comprendere tutta la variabilità genetica presente. Diversi gli italiani nel gruppo di ricercatori. La metodologia del pangenoma può essere applicata a qualsiasi specie. In questo caso, all'uomo. Finora le varianti genetiche sono state individuate confrontando il Dna con una sola sequenza di riferimento. Con il pangenoma, invece, il confronto avviene con tutte le sequenze.

I campioni analizzati per costruire il pangenoma provengono da decine di persone da tutto il mondo.

Sono stati sequenziati utilizzando una tecnologia definita di "terza generazione" che permette di leggere il DNA in grossi pezzi.

