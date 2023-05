Patteggiamento Juve, la giornata della svolta

Francesco Calvo lo aveva detto, prima di Juventus-Milan: “La penalizzazione? Acqua passata”. Poche parole che però non lasciavano immaginare l'accelerazione che di lì a poco avrebbero avuto gli eventi. Le prime notizie sono cominciate a circolare nella serata di lunedì 29 maggio: accordo fatto tra il procuratore Chinè e la Juventus sul patteggiamento per la manovra stipendi. Maxi-multa e niente nuova penalizzazione. L'udienza prevista per il 15 giugno, anticipata al 30 maggio. Mancava solo l'OK della Corte d'appello della Federcalcio. Il primo passo, attorno alle 13, è stata la pubblicazione delle motivazioni del caso plusvalenze, di quei 10 punti di penalizzazione. Singolarmente “centellinati” per ogni dirigente. Poi, alle 14, la notizia: il giudice ha accettato il patteggiamento. Maxi-multa da 718mila euro, nessun ulteriore punto di penalizzazione. E nessun ricorso della Juventus, nemmeno per il caso plusvalenze, con la classifica attuale della Juventus che a questo punto diventa definitiva.

Le conseguenze

Nel pomeriggio arriva il comunicato della Juve: “Noi corretti, ma almeno abbiamo ridato ad allenatore e giocatori un quadro di certezza”. Ora rimane solo l'incognita dell'Uefa. La Juve si è inoltre impegnata a non portare avanti al questione nemmeno di fronte al Tar, alla giustizia amministrativa. Chi non ci sta è Andrea Agnelli: stralciata la sua posizione, con lui il processo sportivo andrà avanti. Ora, la Juve potrà pensare al campo. E il calcio italiano evita il rischio che avrebbe avuto la sua credibilità in caso di un'estate contrassegnata da corsi e ricorsi.