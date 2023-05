Pellerina, ospedale e polemiche

È un’oasi di pace il parco della Pellerina per chi vive in questa zona, stretto tra i super trafficati corso Regina Margherita e corso Lecce. Nel vicino spiazzo delle giostre dovrebbe sorgere l’ospedale che sostituirà gli attuali Maria Vittoria e Amedeo di Savoia e tra la gente la preoccupazione si sente; in corso c'è una protesta generalizzata da parte di tutti i fruitori del parco.

La vicenda è sbarcata oggi in Consiglio Regionale, eccezionalmente aperto a lavoratori degli attuali presidi, ordine dei medici, sindacati di camici bianchi e altre professioni sanitarie, associazioni ambientaliste. Chi progetterà l’ospedale alla Pellerina sarà scelto dopo l’estate. La struttura, a minor consumo energetico, avrà oltre 500 letti, una base di 20.000 metri quadri e si svilupperà in altezza.

Interviste a: Marilena Avanzato, Comitato dei primari ospedale Maria Vittoria; Armando Monticone, Legambiente; Paolo Mazzoleni, Assessore Urbanistica Comune di Torino