Pernigotti rinasce con i gianduiotti: produzione partita e piano pronto

Comincia la nuova vita della Pernigotti. Dopo il rischio chiusura della storica fabbrica di cioccolato di Novi Ligure e l’arrivo di un nuovo proprietario, la società americana Jp Morgan, è previsto un colloquio sul futuro dell'azienda tra manager e sindacati. Intanto, dopo alcuni lavori di manutenzione ed efficientamento energetico, la produzione è ripartita con i gianduiotti. In un nuovo incarto color bronzo e la scritta bianca, saranno in vendita dall'autunno. Dopodiché si comincerà con le altre praline e, a Natale, torneranno i torroni e i nocciolati.

La collaborazione con Walcor

L'investimento previsto è di mezzo milione di euro all'anno per i prossimi tre anni. Intanto, Pernigotti continua a collaborare con una fabbrica di Cremona, la Walcor, che già produceva le uova di Pasqua per Novi Ligure, passata sempre a Jp Morgan. Un'alleanza produttiva e gestionale, grazie a cui Pernigotti ha realizzato un fatturato di sei milioni di euro con la campagna di Natale 2022.

Ripartita la produzione

Quest'anno, la produzione dovrebbe arrivare 1.500 tonnellate, che si vuole raddoppiare entro il 2027, anche guardando all'estero: prima recuperando le quote di mercato perse in Europa e Sud America e, poi, lanciandosi in Asia e Nord America. Tra i piani per il futuro, una nuova produzione di creme spalmabili, che era stata portata in Turchia dai precedenti proprietari. Intanto, a Novi, i dipendenti restano una cinquantina, di cui la metà è rientrata al lavoro, a turnazione. La cassa integrazione terminerà il 30 giugno. Dal primo luglio, dunque, si prevede il ritorno alla normalità.



Interviste a Piero Puliga, direttore dello stabilimento Pernigotti, Attilio Capuano, amministratore delegato Pernigotti, Piero Frescucci Uil, Giovanni Dispensa Cgil.