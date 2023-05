Peste suina, cresce l'allarme a Cuneo: "A rischio migliaia di posti di lavoro"

Continua a crescere l'allarme nel Cuneese per la peste suina. Finora in provincia non si sono registrati casi, ma il primo comune ad essere inserito in zona rossa è Saliceto: a 10 chilometri dall'abitato a Cairo Montenotte, in Liguria, è stata trovata una carcassa di cinghiale positiva. I casi complessivi, tutti tra i cinghiali, sono saliti a 716: gli ultimi tutti in Liguria che da ha un nuovo comune toccato dal morbo, l'89esimo tra Piemonte e Liguria: Davagna.

I timori degli allevatori

E tra gli allevatori di maiali del Cuneese i timori per la peste suina crescono con l'avvicinarsi della zona rossa. A Saliceto non ci sono allevamenti a rischio: “Fortunatamente non ci sono allevamenti di maiali a rischio, ce n'era uno, ma un mese fa tutti questi maiali sono stati macellati” spiega il sindaco Luciano Grignolo. Pochi chilometri più a nord, negli allevamenti di Villafalletto gli accorgimenti per evitare che il morbo arrivi tra i maiali sono stati presi da tempo.

Posti di lavoro a rischio

Se però dovessero diventare zona rossa sono oltre 3mila le persone che rischiano il posto di lavoro: “In provincia di Cuneo e in nessuna altra zona del Piemonte e del resto d'Italia sono stati trovati allevamenti infetti, sono stati trovati solo capi di cinghiale” dice Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo. E proprio per questo Confagricoltura lancia una proposta per cercare di evitare di mettere in crisi un settore che, secondo le ultime stime, nel Cuneese registrerebbe danni per un miliardo di euro l'anno: “Dobbiamo a livello normativo superare questa cosa e distinguere se la peste suina ha colpito dei cinghiali o degli allevamenti - aggiunge Abellonio - Siccome gli allevamenti non sono colpiti dobbiamo far sì che dopo i controlli, garantendo che non ci sia peste suina si possa destinare gli animali alla normale filiera”.

Interviste a Marco Culasso, allevatore, Luciano Grignolo, sindaco di Saliceto, Livio Bersano, allevatore, e Roberto Abellonio, direttore Confagricoltura Cuneo.