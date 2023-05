Case di Comunità, partito il cantiere nel quartiere Lucento a Torino

Cup, studi dei medici di base, ex guardia medica, ambulatori, servizi dell'Asl. Tutto sotto lo stesso tetto. Sono le case di comunità finanziate dal Pnrr, la nuova assistenza sanitaria di prossimità. Che però non potremo conoscere da vicino prima del 2026. Di 91 strutture previste in Piemonte l'unica già in costruzione è a Torino, nel quartiere Lucento.

Strutture in tutte le provincie

L'Asl Città di Torino è quella interessata da più interventi, 18. Nella maggior parte dei casi si tratta di ristrutturazioni. Qui come nelle altre aziende sanitarie dell'area metropolitana, progettazione esecutiva in corso. Lavori da iniziare entro il primo ottobre. Nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito con l'Europa, dunque. Nel resto della Regione a fare la parte del leone sono alessandrino, cuneese e novarese.

Laddove manca ancora il progetto definitivo è perché si è optato per appalti integrati e occuparsene saranno direttamente le ditte costruttrici. Macchina in moto quindi un po' dappertutto, senza ritardi. Restano invece da definire strategie e risorse per riempire le nuove case di comunità con un adeguato numero di professionisti.

Intervista a Salvatore Giarrusso, architetto Asl Città di Torino.