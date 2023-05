In Piemonte la corsa rosa

L'arrivo di Viareggio, con la vittoria del danese Cort Nielsen e Thomas in maglia rosa, sotto la pioggia. Ritiri, cadute, classifiche sconvolte. Succede di tutto a questo Giro d'Italia. Figuriamoci ai 219 km che separano Camaiore da Tortona: ingresso della carovana rosa in Piemonte, sempre sotto la spada di Damocle del maltempo. Il Giro arriva senza il suo piemontese di punta, Filippo Ganna, costretto al ritiro dal covid. E senza il suo ex leader: Remco Evenepoel, anche lui per lo stesso motivo. Non ci sono più obblighi e protocolli anti-covid, ma ogni squadra decide da sé. E regna l'anarchia. Tanto più che per covid ha lasciato anche il veterano Domenico Pozzovivo. Il 18 maggio, altra tappa attesissima: da Bra a Rivoli, inizio apparentemente tranquillo. Poi, la salita mistica verso la Sacra di San Michele, e poi su verso le nuvole del Colle Braida, oltre i mille metri d'altitudine, prima di scendere a Rivoli. Maltempo che ha già imposto il primo cambio di programma per la tappa numero 13, il 19 aprile: Borgofranco d'Ivrea-Crans Montana, ultimi scampoli del Canavese prima di entrare in Vlale d'Aosta e in Svizzera. Troppa neve, niente Cima Coppi al Gran San Bernardo, si passerà dal traforo. Il 20 maggio, da Sierre, in Svizzera, a Cassano Magnago, 193 km passando per Domodossola e Stresa: poi, arrivederci in Lombardia.

servizio di Massimo Lanari - montaggio di Andrea Volpe