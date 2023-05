Ponte Morandi, Mion: "Sapevo dal 2010". Possetti: "Come ha fatto Mion a rimanere zitto?

"Mi chiedo come si possa stare zitti quando si hanno tra le mani informazioni di gravità come questa e come certe persone possano dormire sonni tranquilli". La pinerolese Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime del ponte Morandi, commenta così le parole di Gianni Mion, l'ex Ad della holding dei Benetton, Edizione, che in aula ha ammesso di essere stato a conoscenza del rischio crollo del ponte sin dal 2010.

"Se fossi stata al suo posto e avessi saputo lo stato delle infrastrutture non sarei stata zitta e avrei fatto il diavolo a quattro e avrei anche fatto in modo che il problema emergesse. Speriamo che qualcuno paghi".