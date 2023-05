Comincia il mese del Pride. L'onda arcobaleno invade Alessandria e Novara

I papaveri rossi della Resistenza aprono il corteo di Alessandria. "Pride antifascista" è lo slogan di quest'anno: il fiore dei partigiani come simbolo di ogni libertà, anche quella di essere se stessi. “E’ necessario gridare molto forte ‘io sono antifascista’ e sono splendida perché sono antifascista”, dice ai nostri microfoni Vera Aloe, per la terza volta madrina di Al-Pride.

L'onda arcobaleno invade corso Roma. Ci sono le associazioni, i sindacati, nessuna bandiera di partito. Una festa di orgoglio e di colori, ma anche un appello per i diritti negati. A partire dal riconoscimento dei figli delle coppie gay. "I bambini sono prontissimi, siamo noi che non siamo pronti, sono gli adulti che costruiscono gli stereotipi intorno alle differenze”, dice la mamma di un bimbo di 7 anni.



Non solo Alessandria. Anche a Novara sabato è stata la giornata del Pride. Migliaia di giovani, adulti, famiglie, si sono ritrovati per ballare e cantare in nome dell’uguaglianza, per l’inclusione e per l’autodeterminazione dei corpi. In Piemonte il mese del Pride comincia così.



Servizio di Marco Procopio

Interviste di Simona Marchetti