Pronto soccorso, arrivano gli specializzandi al posto dei gettonisti

Lo specializzando in pronto soccorso. Una figura di cui sono piene le serie americane. Ma che ancora, in Italia, e in Piemonte, non si incontra così spesso. Qualcosa potrebbe cambiare con la conversione alla Camera del Decreto Bollette, che a giorni passerà anche in Senato. E le nuove misure allo studio per colmare la cronica carenza di medici della nostra sanità, soprattutto in prima linea.

Cosa cambia

Lo stop ai gettonisti che rischiava di scattare da un momento all'altro è stato ammorbidito: adesso c'è un anno di tempo per trovare altre soluzioni. Tra queste, anticipato già a giugno un aumento delle indennità. E poi appunto l'impiego degli specializzandi, approvato, non senza forti resistenze dal mondo accademico, per 8 ore la settimana. Ancora troppo poco per molti addetti ai lavori che spingono per aumentarne la disponibilità.

I centodiciottisti

Intanto c'è da far ordine anche sull'utilizzo dei cosiddetti centodiciottisti, i medici del 118 che prestano servizio nei pronto soccorso attraverso le cooperative. Dal primo giugno non potranno più farlo. Le singole ASL piemontesi, con l'Azienda Zero, stanno firmando convenzioni per poterli contrattualizzare direttamente. E viceversa permettere anche ad anestesisti e urgentisti di salire sulle ambulanze. Una corsa contro il tempo per evitare di lasciare scoperti decine di turni.