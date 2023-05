"Così lavoriamo per difendere i boschi": ad Acqui il raduno dei volontari AIB

Un fiume di tute arancioni ha invaso le strade di Acqui Terme. I volontari dell’AIB, il corpo antincendi boschivi del Piemonte, si sono ritrovati qui per il primo raduno post-pandemia. Un modo anche per fare squadra in vista dell’estate: tra siccità e rischio alluvioni, il timore è che sarà un’altra stagione difficile.

“Fino a 3-4 anni fa il fenomeno degli incendi boschivi non ci riguardava molto nella stagione estiva", dice ai nostri microfoni l'ispettore generale AIB Daniele Cora. "Ora abbiamo questa incombenza di intervenire anche a casa nostra in stagioni che non sono proprie per il nostro tipo di servizio”.

L’associazione conta oltre 5mila volontari e dal 2000 è parte integrante del sistema regionale di lotta agli incendi. Un patrimonio di esperienze che valica i confini del Piemonte: anche quest’anno diverse squadre partiranno per supportare i vigili del fuoco nel Sud Italia. Per tanti di loro la tuta arancione è diventata una missione di vita.

“Ho fatto parecchie missioni”, racconta uno dei volontari, “due anni fa in Sicilia, quando c'è stata la più grossa emergenza degli ultimi anni, e poi in Calabria, Puglia, Sardegna”. "Io c'ero anche per il terremoto in Abruzzo e in parecchie alluvioni", aggiunge un altro. "La paura c'è sempre, però c'è anche la convinzione di fare un servizio utile al territorio".

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Alessandro Mancuso

Intervista: Daniele Cora, ispettore generale AIB