"Un posto al sole" per la sostenibilità ambientale

Parte da Napoli la settima edizione del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato da Asvis, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, di cui Rai è partner. Fino al 24 maggio con più di 800 eventi in tutta Italia per veicolare in maniera incisiva gli obiettivi dell'agenda 2030 decisa dall'Onu per garantire il benessere di tutte le persone, lo sviluppo economico, la protezione dell'ambiente, temi sensibili da far arrivare a tutti anche attraverso la narrazione della fiction. Nell'auditorium Rai la presentazione della due giorni napoletana con un focus sul caso “Un posto al sole”, un prodotto del Centro di produzione Rai di Napoli, una soap che spesso inserisce questioni sociali e ambientali nel racconto.

Nel servizio le interviste a Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Asvis, a Roberto Natale di Rai Sostenibilità e a Francesco Nardella, vicedirettore di Rai Fiction.