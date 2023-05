Clinica virtuale e reale

I primi interventi sette/otto anni fa. Casi molto complessi, come la separazione di gemelline siamesi. Oggi all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, realtà aumentata, uso del 3d e realtà virtuale fanno ormai parte della pratica clinica.

Decine ogni anno gli interventi eseguiti sfruttando questi strumenti: in cardiochirurgia, in ortopedia, in neurochirurgia. Le informazioni anatomiche del paziente sono raccolte in maniera dettagliata attraverso Tac e risonanza magnetica. Poi vengono processate, elaborate e renderizzate in modelli anatomici. Ma non solo.

Servizio di Elena Cestino

Intervista a Aurelio Secinaro, responsabile della radiologia cardiovascolare e toracica avanzata Ospedale Pediatrico bambino Gesù