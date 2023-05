Rugby, il Cus Torino perde lo spareggio salvezza contro Mogliano

L'impresa non è riuscita. Il Cus Torino ha perso lo spareggio salvezza contro il Mogliano salutando dopo una sola stagione la Top 10, il massimo campionato italiano della palla ovale. Sul neutro del Beltrametti di Piacenza i biancoblu di d'angelo sono stati battuti 13-23 dai veneti bravi ad allungare nei momenti decisivi dell'incontro. Dopo un inizio in parità è stato il Mogliano a trovare la prima meta, trasformata, per il 10-3 con cui si è chiuso il primo tempo.

Rugby, spareggio top10 Cus Torino - Mogliano, il risultato

Al decimo della ripresa il Cus accorcia con un calcio di Roger, vanificato da un seconda meta trasformata dai veneti. Sul 6-17 il sussulto che accende la speranza piemontese: meta di Quaglia con successiva trasformazione: 13-17. A spegnere ogni ambizione ci pensa ancora Mogliano con due calci piazzati che chiudono la sfida. Nonostante la retrocessione sul campo il Cus Torino potrebbe giocare ancora in top 10 la prossima stagione: il ritiro di Calvisano, corazzata della palla ovale, che dal prossimo anno ripartirà dalle serie minori, apre ad un possibile ripescaggio. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.