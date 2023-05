Dopo i numeri record si pensa al Salone del libro che verrà

Per chi ama la lettura il Salone del Libro è un evento imperdibile. Migliaia gli incontri, oltre 500 espositori, da 46 paesi diversi.

Quest'anno, il Salone arrivato alla 35esima edizione, è stato il più visitato di sempre: 215mila persone. Un aumento di quasi il 30 per cento in un anno. Nel 2024 la manifestazione si terrà dal 9 al 13 maggio e già si pensa a come migliorarla. Se verranno ampliati gli spazi sarà più complesso gestire il flusso di visitatori.

Interviste a Silvio Viale (presidente associazione Torino città del libro), Giulio Biino (presidente Circolo dei lettori) e Annalena Benini (direttrice Salone del libro)