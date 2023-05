Vuole crescere e andare avanti, l'Albania paese ospite del Salone

Attraverso lo specchio con il proprio passato, l'Albania si presenta come paese ospite del Salone del Libro 2023 con la sala, ispirata all'opera dello scrittore Ismail Kadare, "Cronache di pietra" dove una mano ci trascina in un'universo vivace e colorato anche se apparentemente rigido.

A rappresentare il suo paese anche Ermal Meta, cantautore e vincitore del festival di Sanremo nel 2018 che nel suo primo romanzo "Domani e per sempre" ripercorre la storia dell'Albania. Molto partecipata la prima giornata del Salone del Libro 2023, tra workshop e laboratori per i più piccoli, e la lezione inaugurale della premio Nobel Svetlana Aleksievic in collegamento.

Interviste a Elva Margariti, ministra alla cultura Albania, Ermal Meta, cantautore e scrittore.