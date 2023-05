La festa per Lagioia e il suo salone

Elisabetta Sgarbi della Nave di Teseo nei giorni del salone numero 35 ha dato il via alla festa - tappa del Salone off - organizzata per Nicola Lagioia, al suo ultimo anno da direttore. Sette anni fa Lagioia si ritrovò direttore di un evento - il salone - tra mille difficoltà, Elisabetta alla guida di un nuovo progetto editoriale su cui pochi avrebbero scommesso.



E invece le cose andarono diversamente, per entrambi il salone quest'anno è il più grande di sempre e continua ad attrarre visitatori nonostante il maltempo. La festa intitolata concerto per Lagioia ha visto sul palco gli extraliscio con Mirco Mariani e e Davide Toffolo che hanno dedicato lo show alle loro terre alluvionate



intervista a Mirco Mariani -Extraliscio