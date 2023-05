Una puntata speciale dal Salone Internazionale del Libro di Torino

Elisabetta Terigi e Maria Elena Spagnolo ci accompagnano tra stand ed eventi del 35esimo Salone Internazionale del Libro mettendo in risalto il punto di vista dei visitatori, dei librai e di alcuni autori chiamati a declinare il tema di quest'anno del salone, "Attraverso lo specchio". Come Pif, Il Testimone. e Tatiana Bucci, "testimoni allo specchio": l'uno del presente, l'altra dei lager nazisti da cui è sopravvissuta con la sorella Andra.

Poi, Stefano Bollani e Valentina Cenni che interpreteranno il mondo di Alice nel paese delle meraviglie in musica e parole; Ermal Meta cantautore e scrittore, che al Salone rappresenta l'Albania; Nicola Lagioia Annalena Benini Marco Malvaldi, Erri De Luca, Maddalena Vaglio Tanet, Maurizio de Giovanni, Vera Gheno, Malika Ayane.