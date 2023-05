Dalla salute delle piante dipende la nostra e il nostro futuro

Mantenere le piante in salute è vitale ma è anche molto impegnativo: la globalizzazione agevola la comparsa di parassiti e malattie in luoghi mai visti prima, i cambiamenti climatici diminuiscono rese e valore nutritivo, le colture intensive depauperano il terreno, i pesticidi hanno effetti negativi su organismi non bersaglio. La FAO stima che, mentre la produzione agricola, dovrà aumentare del 60% entro il 2050 per nutrire la popolazione più numerosa e più ricca, i parassiti e le malattie delle piante causano perdite fino al 40% dei raccolti con effetti devastanti sulle comunità più povere, sull'ambiente, sulla sicurezza alimentare e sulla nostra salute. Tra i parassiti che minacciano salute delle piante e biodiversità: il punteruolo rosso della palma, la Drosophila dei piccoli frutti, la locusta migratoria, il verme delle armi. Poi ci sono le malattie, come la peronospora delle patate, che attacca anche i pomodori e quella dell'uva, la ruggine del caffè che mette a rischio la produzione globale ed è in grado di adattarsi a tutti i climi, la Xylella fastidiosa, batterio trasmesso da insetti che infetta colture importanti anche economicamente. Nota da noi in puglia per la devastazione degli ulivi, colpisce anche vite, agrumi, mandorlo, pesco. Parassiti e malattie difficili da sradicare. Si sta cercando di prevenirli con la ricerca e l'innovazione. Molti i progetti. CORDIS Results Pack, finanziati dall'Unione europea: vanno dalle tecnologie di precisione per discriminare le erbacce, ai batteri utili alla crescita delle piante. Così come l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR ha posto attenzione alle tecniche molecolari avanzate per il rilevamento dei patogeni vegetali e l’interazione pianta-patogeno utili al controllo delle malattie.