Sanabria e Miranchuk, le carte del Toro per l'Europa

Nel Toro che si prepara alla sfida con vista Europa con la Fiorentina le buone notizie arrivano dal pieno recupero di Miranchuk e Sanabria, pronti entrambi a scendere in campo dal primo minuto. Ad annunciarlo nella tradizionale conferenza stampa della vigilia è il vice di Juric Matteo Paro: il tecnico croato, alle prese con un rialzo febbrile, farà comunque di tutto per essere in panchina domani. Una partita, quella con i viola, che riveste un'importanza del tutto particolare nel cammino stagionale del Toro. Il recupero di Sanabria aumenta le alternative disponibili per l'attacco. Se per la coppia dei trequartisti non dovrebbero esserci dubbio su Valsic e Miranchuk, è molto probabile che come terminale offensivo si alternino il paraguaiano e Pellegri, non avendo nessuno dei due, probabilmente, i novanta minuti nelle gambe. Ma una spinta importante i granata se la aspettano anche dai tifosi per migliorare quel cammino casalingo che quest'anno è stata a tratti incerto. Del resto, la lotta per l'ottavo posto passa soprattutto dall'Olimpico, tra la sfida di domani con i viola e quella che chiuderà il campionato con l'Inter.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Giancarlo Raviola