Crollo al Sant'Anna. Corsa contro il tempo per finire i lavori

Poteva trasformarsi in tragedia l'ultimo crollo di un controssoffito in un ospedale. Questa volta al Sant'anna, Piano terra, lato corso Spezia nell'ambulatorio di Isteroscopia.

Il cedimento è avvenuto durante la notte, In un reparto dove fortunatamente non c'era nessuno.

Secondo Umberto Fiandra, direttore sanitario dell'Ospedale Sant'Anna “non è accettabile affidarsi alla fortuna nel senso che all'interno di qualsiasi struttura, soprattutto in una sanitaria bisogna avere dei piani di manutenzione ordinaria e in casi di strutture così vecchie fare anche dei piani di monitoraggio”.

I controlli sono iniziati a metà del 2022. Tutto il terzo piano - quello più vecchio - è in fase di ristrutturazione e nella lista delle verifiche strutturali c'era proprio l'area che è poi crollata. La Regione ha messo in atto un piano di manutenzione straordinaria ma serve accellerare, anche perchè da oltre 10 anni, non erano più stati eseguiti lavori in vista del nuovo Parco della Salute che però stenta a decollare.

intervistato: Umberto Fiandra, direttore sanitario Ospedale Sant'Anna