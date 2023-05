Saturno, scoperte 62 nuove lune: ora sono 145

Saturno e' a 145. A tanti sono arrivati i satelliti di uno dei due giganti del sistema solare. Nei giorni scorsi trovate 62 nuove lune. Ora il pianeta sorpassa Giove, altro "big", fermo a 95.

Le nuove lune di Saturno sono state scoperte da un team internazionale guidato dall’Istituto di astrofisica dell’accademia sinica di Taiwan. Sarebbero nate da collisioni di cento milioni di anni fa.

La scoperta getta luce sul passato di questo pianeta. Il nuovo gruppo di satelliti, infatti, è probabilmente nato da collisioni tra lune avvenute nel recente passato, circa 100 milioni di anni fa. Inoltre, lo studio dimostra anche l’efficacia della tecnica utilizzata, che ha permesso di individuare corpi di soli 2,5 chilometri di diametro.

Localizzare satelliti intorno a Giove e Saturno è molto impegnativo: viste le loro dimensioni, superano in luminosità qualsiasi cosa si trovi intorno. Inoltre, per confermare la presenza di una luna non basta semplicemente individuarla accanto al suo pianeta: l'oggetto deve essere tracciato, idealmente per diverse orbite, in modo che il suo percorso possa essere analizzato per determinare se è stabile.



Per questo, i ricercatori guidati da Edward Ashton si sono affidati allo stesso metodo usato per Urano e Nettuno: le immagini vengono prese in sequenza, in modo da seguire la luna alla stessa velocità con cui si muove, e poi sovrapposte per amplificare i segnali troppo deboli. A questo scopo gli autori dello studio hanno utilizzato il telescopio Canada-Francia-Hawaii, situato all'Osservatorio di Mauna Kea.



“Il monitoraggio delle lune di Saturno mi ha ricordato il gioco per bambini che si fa unendo i puntini”, ha detto Ashton: “Abbiamo dovuto collegare le varie apparizioni di questi corpi, ma sembrava di avere contemporaneamente sulla stessa pagina 100 giochi diversi, senza sapere a quale schema appartenesse ciascun punto”.