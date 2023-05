Scary Barbie, la luminosità di una stella distrutta da un buco nero

Una stella che si avvicina a un buco nero fino a essere catturata e distrutta è già un evento significativo. Ancora di più però se il fenomeno produce una luminosità straordinaria, tanto da essere chiamato dagli astronomi che l'hanno studiato, Scary Barbie; Scary riferito a quanto sia spaventosamente luminoso, mentre Barbie suona simile alla sigla alfanumerica data all'evento. La causa di tanta luminosità, la più energetica mai osservata secondo il team di astronomi della statunitense Purdue University, sarebbe un TDE, tidal disruption event, un evento di distruzione mareale. Si verifica quando una stella viene catturata da un buco nero, ma in questo caso si sarebbe trattato di un buco nero supermassiccio di circa 100 milioni di masse solari, e di una stella di circa quattordici masse solari. I ricercatori hanno condotto il loro studio vagliando i dati dalle osservazioni di vari telescopi tra cui il Monte Palomar, e il Lick Observatory in California e il W.M. Keck Observatory alle Hawaii, per le analisi spettroscopiche. Il processo che porterebbe alla disintegrazione delle stelle attratte dalle cosiddette forze di marea di un buco nero viene chiamato spaghettificazione. Scary Barbie oltre alla luminosità e alla energia si distinguerebbe anche per la durata, con un'osservazione di più di 800 giorni.