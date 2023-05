Come si piega il Dna del cuore: ad Alessandro Bertero quasi 2 milioni di euro per la ricerca dall'UE

Da meno di un mese era salito alla ribalta mondiale per uno studio su come riparare i cuori infartuati grazie a cellule staminali cardiache ingegnerizzate. Oggi Alessandro Bertero - cervello viaggiante tra Cambridge e Washington, rientrato a Torino da un paio d'anni - è di nuovo lo scienziato del momento. E' uno dei 7 italiani ad aver appena vinto una borsa di ricerca ERC European Research Council nella categoria Scienze della vita. Un premio da 1 milione e 700 mila euro che l'Unione Europea gli garantirà nei prossimi 5 anni per studiare un nuovo mistero genetico. Ossia come funziona l'impacchettamento del DNA, un filamento lungo 2 metri, dentro un nucleo da pochi centesimi di millimetro. Errori nel ripiegamento possono generare gravi patologie genetiche. Bertero ha intuito che il segreto risiede nella relazione tra alcuni geni che, lontani nel filamento del Dna, si ritrovano vicini una volta impacchettati nel nucleo, e ha analizzato questa dinamica nelle cellule cardiache. La borsa di ricerca servirà ad acquistare un microscopio a super risoluzione per guardare dentro l'infinitamente piccolo. Ma soprattutto, nello spirito del finanziamento europeo, ad allargare la squadra con 3 nuovi scienziati.



Montaggio Giada Pigureddu

Immagini Luciano Gallian