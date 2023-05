Rabdomanti? Meglio chiamare il geologo. Il CICAP contro la pseudoscienza, battaglia continua

Era accolto come un eroe ad ogni convegno Cicap, fino all'ultimo, accompagnato per gioco da quelle stesse "credenze" che in oltre 30 anni aveva contribuito a sfatare. Piero Angela nel 1989 fondò, con un gruppo di scienziati, il Comitato per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, contro pericolose pratiche che imperversavano in quegli anni: fenomeni paranormali, guaritori, astrologi, truffe alimentari. Unica arma: il metodo scientifico.

E' ancora oggi la missione del Cicap, che si ritrova a combattere le stesse bufale, mai sopite. Gli extraterrestri ad esempio, tema dell'ultimo convegno. E' scientificamente vero, conosciamo solo il 5% dell'universo, l'importante è non affermare improbabili verità sul restante 95. Per le madonnine piangenti, di nuovo alla ribalta negli ultimi mesi, la spiegazione è più semplice. Lo stupore è stato invece, in tempi di siccità, veder rispuntare la rabdomanzia.



L'intervista a Elisa Tealdi - coordinatrice gruppi CICAP



Montaggio Giada Pigureddu