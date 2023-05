Contro la siccità, fondi per due storici canali irrigui nel novarese

Una delle più importanti opere irrigue del Piemonte, inaugurata quasi 70 anni fa, e una delle più recenti, entrata in funzione nel 1981: quasi 30 milioni di fondi in arrivo dal Ministero delle Infrastrutture per la manutenzione del canale Regina Elena e del Diramatore Alto Novarese, considerate prioritarie per la nostra regione. I fondi sono stati stanziati nel corso dell'ultima cabina di regia sulla siccità.

intervistati:

Daniele Botti, direttore Cia Novara- Vercelli-Vco

Luciano Salvadori, direttore Coldiretti Novara-vco

Giovanni Chiò, presidente Confagricoltura Novara