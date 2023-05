Dopo la siccità, i danni da maltempo: produzione di ciliegie in ginocchio

Dopo un anno e mezzo di siccità lo choc delle piogge torrenziali. I ciliegicoltori della collina torinese stanno combattendo il cambiamento climatico. Se in condizioni normali questo territorio produce 127 tonnellate di ciliegie, quest'anno si prevede un calo del 50 per cento.

I costi degli impianti

La coltivazione qui avviene in modo prevalentemente tradizionale, per cui le piante non hanno teli a proteggerle dalle precipitazioni più violente, né impianti di irrigazione. I costi degli impianti di copertura sono molto elevati, dai 100 ai 150 mila euro. Così i ciliegicoltori si appellano ai consumatori, chiedendo comprensione per frutti con danni estetici dovuti agli choc termici e idrici.

Intervista a Elisa Tosco, presidente associazione Facolt.