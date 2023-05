Alla scoperta della riserva Lago Preola e Gorghi tondi

Sfidando il meteo, in tanti hanno approfittato della visita guidata organizzata dal Wwf all’interno della riserva naturale Lago Preola e Gorghi tondi. Siamo nel territorio di Mazara del Vallo e a caratterizzare la riserva sono i suoi laghetti carsici naturali. La direttrice è Stefano D'Angelo, da oltre 20 anni impegnata insieme a operatori e volontari in questo della provincia di Trapani. Il Wwf gestisce la riserva dal ‘99. I terreni sono quasi tutti privati ed è stato necessario un complesso lavoro con gli agricoltori per riuscire a ripristinare l’ecosistema.

“Abbiamo visto rinascere questo luogo”, racconta Emilia Parrinello, una dei 10 volontari. 20 anni fa, i gorghi erano quasi scomparsi, le acque erano pesantemente inquinate e l'ecosistema messo in crisi. In questo periodo, è tempo di uccello migratori e Maurizio Marchese, operatore della riserva e guida del gruppo, avvista un nibbio bruno al gorgo basso.

In questi laghetti vive anche la testuggine palustre siciliana, passata da 170 esemplari a oltre 700. Una specie endemica della Sicilia che è stata riconosciuta e identificata grazie al lavoro della direttrice e di un gruppo di studiosi nazionali e internazionali.