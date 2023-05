Dubbi di formazione e modulo per Allegri in vista del Siviglia

Con l'entusiasmo dei giovani e di chi ha accarezzato un sogno firmando il gol del pareggio: Federico Gatti aveva definito questa gara di ritorno della Juve a Siviglia come la partita della vita.

Per il tecnico Allegri un dubbio per reparto e una riserva da sciogliere sul modulo, con l'ormai consolidato dilemma tridente o non tridente. La certezza è che questa gara di ritorno potrebbe dare un senso diverso alla complicata stagione bianconera.

Interviste a Juan Cuadrado, giocatore, e Massimiliano Allegri, tecnico.