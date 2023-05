Quell'aggressione prima dell'incidente: una nuova testimonianza sulla morte di Fatima

"Afferrò la bimba strattonandola e facendole sbattere la testa in modo lieve contro la parete" le parole del testimone, finora irreperibile, pesano su Moussine Azhar, l'uomo accusato di aver scaraventato nel vuoto la piccola Fatima il 13 gennaio del 2022. La bimba aveva tre anni, cadde dal quarto piano di un palazzo in via Milano, a Torino, dove viveva con la madre. Perse la vita.

La testimonianza inedita

A parlare nell'ultima udienza, il testimone chiave. Un colpo di scena perchè era uno dei tre uomini presenti in quella drammatica giornata ma era finora irreperibile. Mancava un tassello importante nella ricostruzione dell'accusa. "Moussine e la moglie avevano discusso, lui aveva bevuto molto. La signora è salita in casa con la piccola, è entrata, la porta era aperta, hanno discusso, poi lui ha afferrato la bambina per il braccio". E' la drammatica ricostruzione che racconta gli istanti che hanno preceduto il volo della piccola Fatima, un'atmosfera pervasa dalla violenza.

Il clima di violenza

Il testimone poi ha detto di essere entrato in cucina e di non aver visto l'istante in cui la piccola è caduta nel vuoto. La testimonianza contrasta però con l'atmosfera gioiosa di cui ha sempre riferito il patrigno della bambina: ha detto che giocava con la piccola, lanciandola in aria ma gli sarebbe sfuggita la presa. Tesi che non ha mai convinto gli investigatori. Mouhssine Azhar che all'inizio rispondeva di dolo eventuale ora deve rispondere di omicidio volontario. Pesano le perizie: secondo le quali il punto di caduta della piccola, non sarebbe compatibile con uno scivolamento.