Un secolo di Giro d'Italia. Una storia di eroi e fatica

Migliaia di chilometri in una storia lunga più di un secolo, solcata da migliaia di biciclette spinte da altrettanti campioni. Un rapporto, quello tra il Giro ed il Piemonte, che affonda le sue radici nelle origini del ciclismo, tra imprese eroiche, sogni di successi e racconti tramandati di padre in figlio, di nonno in nipote. Era il 1909 quando la Corsa non ancora rosa toccò Torino per la penultima tappa, primo atto di una storia lunga 42 arrivi e 37 partenze, terza città dopo Milano e Roma.

Nel 1911 la Fiat colse gli unici due successi nella sua storia di costruttore di bici. Casualmente, nelle due tappe piemontesi con il francese Lucien Mazan, soprannominato "Le petit breton" ed il biellese Giuseppe Santhià. Fu Costante Girardengo, il primo campionissimo della bicicletta azzurra, ad iscrivere il Piemonte nell'albo d'oro con due vittorie, nel 1919 e nel 1923.

In mezzo ci furono le due affermazioni di Giovanni Brunero nel 1921 e nel 1922. Brunero che conquisterà un terzo Giro nel 1926. Dopo quattro anni il trionfo di Luigi Marchisio, Vigin, che conquistò la gara a 21 anni dopo aver colto la leadership nella terza tappa, la Catania-Palermo, vinta nonostante un lapillo incandescente sputato dall'Etna che lo colpì ad un occhio durante la scalata della montagna.

Nel 1931 ci fu il primo ed unico podio piemontese. L'onore toccò a Francesco Camusso, il camoscio di Cumiana, primo ad affermarsi con indosso la maglia rosa, introdotta quell'anno, davanti a Luigi Giacobbe e Luigi Marchisio. Nel 1932 ci fu l'ultima apparizione di colui che ancora oggi è il più anziano ad aver mai disputato un Giro: Giovanni Gerbi, detto il diavolo rosso, per la sua personalità.

Il 1938 ed il 1939 furono di Giovanni Valetti da Vinovo, all'epoca considerato la Nemesi di Gino Bartali prima dell'arrivo di un altro figlio della provincia di Alessandria, colui che a 18 anni dall'affermazione di Costante Girardengo portò via alla leggenda di Novi Ligure il soprannome "Campionissimo": Fausto Coppi, l'airone, un nome che ancora oggi in Italia, e non solo, significa bicicletta. Cinque Giri tra '40 e '53, 22 vittorie di tappa ed una storia che verrà onorata dal Giro 2023 mercoledì con l'arrivo a Tortona, lungo le strade del mito.

Gli anni '60 video l'impresa di Franco Balmamion, detto il Cinese per la forma dei suoi occhi, vincitore di due Giri d'Italia nel 1962 e nel 1963, un trionfo della regolarità mentre nel decennio successivo esplose il talento di Giuseppe Saronni, nativo di Novara, trionfatore nel 1979 e nel 1983, ultimo anno di un piemontese vincitore al Giro.

Negli ultimi anni la nostra regione ha potuto festeggiare i successi di Filippo Ganna, 5 volte maglia Rosa tra 2020 e 2021 e di Matteo Sobrero, ultimo vincitore di tappa piemontese nella cronometro conclusiva di Verona dello scorso anno. Una storia lunga 104 anni che sarà, sicuramente, ancora ricca di grandi successi.