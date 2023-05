Mottarone, la commemorazione a due anni dalla tragedia

Nella chiesa della Madonna della Neve del Mottarone, il parroco usa parole nette.

Giustizia, è cio che chiedono tutti, mentre si pensa anche a quanto accaduto sul ponte Morandi.

La messa finisce poco prima delle 12,30, l’ora in cui, due anni fa, la cabina numero tre della funivia del lago maggiore al Mottarone precipita con 15 persone a bordo. Ne muoiono 14. Chi le amava, oggi, può solo essere qui. Tra loro, i nonni paterni del piccolo Eitan, unico sopravvissuto.

È stata una tragedia per tutti - dicono - non solo per le famiglie. C’è anche la gente del lago.

Solo quattro giorni fa, la procuratrice capo di Verbania - Olimpia Bossi - ha chiuso le indagini sullo schianto. Lo provocó - secondo quanto ricostruito - la rottura della fune traente mentre i freni di emergenza erano stati volutamente disinseriti. Gli indagati sono otto.

Tra le accuse contestate disastro e omicidio colposo plurimo. Ma nulla, proprio nulla, può cancellare il dolore.